Pomm: 15-aastane suurüllataja alistas Wimbledoni esimeses ringis Venus Williamsi

Gauffi kaasmaalane Williams oli noore tennisisti sündimise ajaks juba võitnud neli suure slämmi tiitlit, nende hulgas ka kaks Wimbledoni võitu.

«See on esimene kord, kui ma olen pärast mängu võitmist nutnud,» sõnas Gauff, kes on varasemalt öelnud, et Williams ja tema õde Serena on tema idoolid.

«Ma ei oska kirjeldada mida ma tunnen. Ma pidin endale ütlema, et ma rahulikuks jääks. Ma pidin meenutama, et väljakujooned on ikka samad ja plats endiselt samades mõõtmetes. Peale igat võidetud punkti pidin ma ennast rahustama,» proovis suurüllataja enda emotsioone kirjeldada.

Williamsist sai professionaalne tennisist 10 aastat enne tänase vastase sündi ning Gauff on Wimbledoni noorim osaleja alates 1968. aastast.

Nooruk ütles, et Williamsi õed inspireerisid teda tennisega tegelema.

«Venus õnnitles mind ning ütles, et ma jätkaks samas vaimus. Ta soovis mulle palju edu ja ma tänasin teda kõige eest,» lisas tennisetalent.

«Ma ei oleks praegu siin kui ei oleks teda. Ma ütlesin talle, kui suur inspiratsioon ta mulle on olnud,» märkis Gauff vastase rolli enda karjääris.

«Mu vanemad on üliõnnelikud. Mu isa hüppas iga kord üles, kui ma punkti võitsin. Ma olen väga õnnelik, et nad kulutasid kogu oma vaba aja minule ja mu vendadele ja tegid kindlaks, et me oleks elus edukad,» ütles Gauff oma vanemate panuse kohta.