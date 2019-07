Portlandi tähtmängija sõlmis ajaloo kalleima lepingu

Tegemist on NBA ajaloos esimese lepinguga, kus mängija hakkab teenima enam kui 50 miljonit hooaja eest. Just nõnda seisab kirjas lepingus, kus viimasel lepingu aastal, hooajal 2024/2025 teenib Lillard koguni 54,3 miljonit.

Lillard on alates 2015. aastast olnud Portland Trail Blazersi nägu ning vaieldamatult üks NBA parimaid tagamängijaid. Ta on viimase 4 hooaja jooksul valitud 3 korral NBA parimatesse viisikutesse ning ta on võitnud 2013. aasta parima uustulnuka auhinna. Eelmisel hooajal jäid tema keskmisteks näitajateks 25,8 punkti ning 6,9 korvisöötu. Lisaks on ta üks neljast NBA mängijast, kes on viimasel neljal hooajal saanud kirja vähemalt 25 punkti ja 5 resultatiivset söötu, teised mängijad on LeBron James, Stephen Curry ja James Harden.