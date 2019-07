Kris Ilvese kommentaar: FIA halastas Max Verstappeni fänniarmeele

Alustame algusest. 9. juunil Kanadas aset leidnud vormel 1 etapil karistas Rahvusvahelise Autoliidu FIA võidusõidukomisjon Sebastian Vettelit viiesekundilise ajatrahviga, kuna too keeras pärast rajale naasmist Lewis Hamiltonile ette. Tõsi, kokkupõrget ei toimunud. Mehed heitlesid esikoha nimel.

Läinud pühapäeval Austria osavõistlusel möödus Verstappen kolm ringi enne ruudulise lipu langemist Charles Leclercist ja kerkis liidriks. Sedapuhku kokkupõrke hinnaga, surudes Leclerci rajapiiridest välja. FIA uuris intsidenti enam kui kolm tundi, aga karistust ei määratud, nimetades seda võistlusolukorraks.

FIA ametlik selgitus, miks võttis otsuse avalikustamine nii palju aega – intsidendi järelvaatamine, samalaadsete olukordadega võrdlemine, asjaosalistega rääkimine, info sõnastamine jms –, on muidugi jabur, aga see selleks.

Kanada ja Austria intsidendid olid sarnased, kuid samas ka erinevad. Selge on see, et kui FIA poleks Kanadas Vettelit karistanud, poleks praegu Verstappeni ja Leclerci ümber nii suurt kisa-kära. Aga otsused on langetatud: Vettel sai karistada, Verstappen mitte.

Verstappen märkis, et kui selliste olukordade eest saab karistada, siis pole enam üldse mõtet kodust välja tulla. Olen temaga nõus, aga sel juhul poleks FIA tohtinud ka Kanadas Vettelit karistada. Kahjuks tuli Vettel pärast seda kodust välja.

Max Verstappen möödus Austria etapil Charles Leclercist kolm ringi enne ruudulise lipu langemist. FOTO: Formula 1 / Twitter

Mulle kui keskmisele vormelisõbrale tundub, et Verstappenist on kujunenud FIA lemmikpiloot. Talle on justkui lubatud rohkem kui ülejäänud sõitjatele. Kindlasti võib mingeid paralleele tuua ka Hamiltoniga. Et mitte viharahet kaela saada, möönan, et ka Verstappenit on korduvalt reeglite rikkumiste eest karistatud. Aga seekord mitte. Ja usun, et Austrias langetas FIA otsuse emotsiooni pealt.

Rõhutan veel kord, et kui Kanadas sai karistada Vettel, siis Austrias oleks pidanud saama ajatrahvi Verstappen, mis oleks ta paremusejärjestuses langetanud Leclerci järele teiseks. Miks siis karistust ei järgnenud? Lihtne vastus: Spielbergis asuv ringrada on Red Bulli kodu, kuhu tulevad tuhanded Verstappeni poolehoidjad.

Ka sel aastal oli Verstappeni fänniarmee Red Bull Ringil kohal ja tribüünid oranžiks värvitud. Täpselt nagu olnuks Hollandi jalgpallikoondise mäng. Igati lahe värk! Masendava stardi teinud – esireast seitsmendaks langenud – Verstappen oli rajal fantastiliselt kiire, lisaks pani Red Bull boksistrateegiaga Ferrari paika.

Suure tagasitulekuga kodupublikule vinge etenduse pakkunud Verstappen oleks ehk ajatrahvi ja teise kohaga ajapikku leppinud, ent fännid poleks seda andestanud. Kordustest on selgelt näha, et Verstappen ei jätnud Leclercile tahtlikult ruumi. Ring varem mahtusid mehed samasse kurvi ära, ent järgnenud sirgel polnud Verstappenil Leclerci vastu võimalustki. Väidan, et Verstappen tegi sellest oma järeldused ja seejärel ka vigade paranduse.

Olen samas paadis Leclerciga, kes lausus pärast etappi, et Verstappen oleks temast varem või hiljem mööda saanud, aga kõike arvestades on see niimoodi keelatud. Verstappen ei teinud enda sõnul midagi valesti. Aga kui olukord olnuks vastupidine, siis ilmselt ei tunnistaks ennast süüdi ka Leclerc.