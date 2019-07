Selgunud on järgmiste Euroopa mängude korraldaja

Euroopa Olümpiakomitee teatas juunikuus rõõmuga, et oma kandidatuuri on esitanud Poola, kes korraldaks mänge koostöös Krakowi linna ning Malopolska regiooniga.

Poola Olümpiakomitee president Andrzej Krasnicki: «Me usume, et see mitmete erinevate spordialadega võistlus aitab kaasa ka Euroopa spordi arengule. Samuti aitab see reklaamida meie riiki Poolat, Krakowi linna ja Malopolska regiooni.»