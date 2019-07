Eesti sõitjad on valmis tugevaks konkurentsiks R5 klassis Rally Estonial

Shell Helix Rally Estonia, mis on ametlik WRC promotsiooniralli ja mis sõidetakse 12.-14. juulil Lõuna-Eestis, on olnud alati Eesti sõitjate jaoks olulise tähtsusega. Nii ka tänavu, kui mitmed Eesti sõitjad saavad enda kiirust R5 autode klassis võrrelda tugevate välissõitjatega. Järgneval kolmel Eesti sõitjal on Rally Estonialt ette näidata erinevaid tulemusi erinevates klassides ja sel korral on nad kõik stardis R5 klassi autodega.

Skoda Fabia R5 autoga, mis on ette valmistatud Läti meeskonna Sports Racing Technology poolt tulevad Shell Helix Rally Estonia starti Raul Jeets ja Andrus Toom. Tehase Auto värvides sõitev Raul Jeets on osalenud kõigil Rally Estonia võistlustel ja korra on Andrus Toomi asendanud Erik Lepikson. R5 klassi autoga on ta startinud viimasel neljal rallil. Parim tulemus on neil aastast 2016, kui Rally Estonia oli FIA ERC Euroopa meistrivõistlustluste etapp ja nende koht oli neljas. Tänavust aastat, kui stardinimekiri on nii WRC autode kui R5 autode osas väga esinduslik, ootab Jeets suure põnevusega.

Raul Jeets:

«Esmalt kiidusõnad korraldajatele, et selline olulise tiitliga võistlus Eestis toimub. Meie kogemus R5 klassi autoga on Rally Estonial selline, mille pealt saame minna püüdma head tulemust. Grossi Toidukaubad Viru ralli oli meile heaks kontrolliks ja seal kahe WRC auto järel saavutatud kolmas koht näitas, et liigume meeskonnaga õiges suunas. Auto on hea ja meeskond teeb korralikku tööd ja oleme valmis võitlema kõrgete kohtade eest R5 klassis. See, et rohkem eestlasi osaleb selles klassis annab meile ainult hoogu juurde!»

Priit Koik stardib Rally Estoniale kuuendat korda. Varasemalt on ta osalenud nii tagaveolise BMW kui Ford Fiesta Proto autoga. Alates sellest hooajast sõidab ta Kaur Motosport meeskonna ettevalmistatud Ford Fiesta R5 autoga, millega on tänavu teinud kaks starti. Alates Grossi Toidukaubad Viru rallist on autos ka uus kaardilugeja Kristo Tamm.

Priit Koik:

«Seltskond, kellega Rally Estonial hakkame võidu sõitma on muljetavaldav. Esimese võrdluse saime kätte Liepaja rallil, kus oli kohal FIA ERC sarja paremik ja sealt tuli 12. koht. Võrdlus esiotsaga aja osas oli mõistlik. Viru rallil ei saanud väljasõidu tõttu vajalikke kilomeetreid, mida oleks vaja olnud, eriti kuna on uus kaardilugeja. Enne Rally Estoniat saame teha ka korraliku testi ja usun, et oleme valmis. Vaadates konkurentsi, siis koht R5 autode TOP10 sees oleks hea. Teed on siin tuttavad ja usun, et tänavused katsed saavad olema ägedad.»