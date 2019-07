Välismaa vaatleja kiitis EJLi poiste regionaaltreeningute arengut

«Juba neljandat korda Eesti külastanud ja mõlemal päeval turniire vaadanud UEFA vaatleja, pikalt Šveitsi noortekoondiste juures töötanud Roger Meichtry leidis, et võrreldes kaks aastat tagasi nähtuga on mängijate tase paranenud. Igas võistkonnas leidub huvitavaid mängijaid, kellel tasub silm peal hoida. Võib öelda, et Meichtry sõnad on kompliment kõikidele klubides ja jalgpalliliidu tugipunktides töötavatele treeneritele,» sõnas piirkondlike treeningute projektijuht Urmas Kirs.

Kui kokku on 2006. aastal sündinud noormehi jalgpalliliidu andmebaasis 779, siis tervelt 332 neist on esimesel poolaastal osalenud piirkondlikel treeningutel. Lisaks on saanud oma võimaluse ka 60 poissi sünniaastaga 2005. See tähendab, et noortekoondiste treeneritel on tippu pürgivatest mängijatest väga hea ülevaade.