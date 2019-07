FCI Levadiaga liitus varem Portugali kõrgliigas mänginud ründaja

FCI Levadiaga liitus täna Colombia ründaja Érick Andrés Moreno Serna. 💚⚽️🇨🇴 27-aastane ja 184 cm pikkune edurivimees sõlmis lepingu kuni käimasoleva @premiumliiga hooaja lõpuni. Seni mängis Érick Moreno Portugali klubis UD Oliveirense Esports. Tema varasemate koduklubide hulka kuuluvad ka Clube Millionarios, S.C. Braga ja Real Valladolid C.F. S.A.D. "Mul on hea meel FCI Levadiaga liituda! Tundsin end meeskonna treeningul suurepäraselt ning ootan suure põnevusega esimest mängu," sõnas FCI Levadia värske täiendus. • #fcilevadia #tallinn #premiumliiga #uusmängija #newplayer #uusleping #newcontract #erickmoreno #welcome #teretulemast #meieklubi #нашклуб #maarjamäe #pirita

A post shared by FCI LEVADIA TALLINN (@fcilevadiatallinn) on Jul 2, 2019 at 4:13am PDT