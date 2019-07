Marko Šults võitleb Mõisakülas kikkpoksi maailmameistriga

Marko Šults on Mõisakülas näidanud võidukaid matše. Tema seekordne vastane Vjatšeslav Andrejev on vaid 20-aastane ja pidanud kaks profimatši, kuid amatöörkontol on tal 85 võitlust ning ta on kikkpoksi eelmise aasta maailmameister ja kahekordne Ukraina meister.

Tulemas on tuline naistevõitlus, kus vastamisi lähevad Crista Padu ja Oksana Paškova (Ukraina). Padu tähelend sai alguse just eelmisel Mõisaküla Fightil. Pärast seda on ta osalenud Soomes King of Kingsil ja Tallinnas Duel Fightil, kus eestlased võitlesid Hiina koondisega. Ukrainlanna võitluskogemus on amatöörtasemel ligikaudu 120 matši ja profitasemel viis matši. Ta on võistelnud korduvalt ka Taimaal ja omab amatöörtasemel mitmeid erinevaid tiitleid.