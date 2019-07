Maria Šarapova jättis Wimbledoni pooleli

Šarapova ütles: “Ma olen ikkagi uhke, et ma siin olen. See ei ole lihtsam tee. Ma arvan, et lihtsam tee oleks see, kui ma tegeleksin hoopis muude asjadega. See on lihtsast kaugel. Ma ei ole kunagi valinud lihtsamat teed. Ma olen töötanud, pühendunud, keskendunud. Nagu ma ütlesin, siis need momendid on rasked, aga ma armastan seda, mida ma teen. Mul on endiselt ala vastu palju kirge.“