Selgus järjekordne Seefeldi dopinguskandaaliga seotud sportlane

32-aastase itaallase näol on tegemist endise legendaarse laskesuusataja Gottlieb Taschleri pojaga, keda peeti üheks oma aja parimaks. 1988. aasta Calgary taliolümpamängudelt võidetud pronksmedal tsementeeris Gottliebi nime igaveseks Itaalia spordiajalukku. Seega võib eeldada, et saatus soosis perepoeg Danieli juba sündides. Kuid võta näpust.

Nüüd teatas Saksamaa väljaanne ARD, et noorem Taschler on ka Seefeldi skandaali peaarhitekti Mark Schmidti klient. Pole veel selge, kas kahtlusalune oli ainult klient või aitas ta dopinguarstini ka teisi sportlasi. Danieli advokaat Giancarlo Bramante on kinnitanud, et uurimine tema kaitsealuse osas on käimas.