Sel pühapäeval toimub Eesti esimene kepikõnni maailmakarikaetapp

Elamusmaratonide korraldaja Kunnar Karu sõnul on maailmakarikaetapi starti oodata külalisi üle kogu maailma: «Lisaks eestlastele on rajal osalejad Prantsusmaalt, Jaapanist, Lätist, Venemaalt, Suurbritanniast, Pakistanist, Soomest ning Bosnia ja Hertsegoviinast. Koos tavadistantsidel startijatega sammub Lahemaa radadele üle 500 osaleja.»

Lahemaa elamusmaraton on Eesti vanim kepikõnni- ja käimismaraton, mis toimub juba 12. korda. Põhirada on 42 km pikk, kuid saab valida ka 21 või 10 kilomeetri pikkuse distantsi. Võistluskõndijatele mõeldud maailmakarikaetapp toimub 21 ja 10 kilomeetri rajal nii meeste, naiste kui võistkondlikus arvestuses. Võistluskõndijad stardivad 10 minutit enne rahvasportlasi.

Elamusmaratonid on Eesti suurim kepikõnni- ja käimismaratonide sari, mis pakub osalejatele motivatsiooni liikumiseks suvises Eesti looduses. Sarjas on kokku viis etappi. Sel hooajal on juba toimunud Alutaguse ja Noarootsi maratonid. Lisaks Lahemaale on tulemas 4. augustil Värska maraton ning 1. septembril Kõrvemaa maraton.