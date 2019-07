Kahekordsed Rally Estonia poodiumimehed tulevad tänavu starti R5 autoga

Ausi ja Koskineni jaoks on Rally Estonia olnud alati ralli, kus nad on ennast hästi tundnud ja selle kinnituseks on 2015 ja 2016. aastal saavutatud kaks kolmandat kohta. Nendel aastatel oli Rally Estonia FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp. Tänavu, kui konkurents on R5 autode klassis väga tugev ja stardis on kiired välissõitjad lisaks kodustele konkurentidele, otsustati teha tõeks ka juba varem peas olnud plaan – startida R5 klassi autoga. See sai teoks tänu headele toetajatele, eeskätt Škoda maaletoojale Auto 100.

Rainer Ausi ja Simo Koskineni võistlusauto Škoda Fabia R5 tänasel demoüritusel Laagris FOTO: Rally Estonia

Rainer Aus:

«Mul on äärmiselt hea meel võistelda esmakordselt Škoda Fabia R5 autoga, millest olen ammu unistanud. Koostöös Auto 100 ja paljude teiste toetajatega oleme selleks valinud just Shell Helix Rally Estonia. Tegu on Eesti autospordi tippsündmusega ja tänavune R5 klassi stardinimekiri on väga tugev. Lisaks kogu melu, mis käib Rally Estoniaga kaasas ja kiiruskatsed, millega on korraldajad väga head tööd teinud, et sõitjad saaksid maksimaalse emotsiooni. Olen väga tänulik oma toetajatele ning loodame autoga kiirelt kohaneda ja näidata võiduväärilist tempot.»

Janek Aavik, Auto 100 AS juhatuse liige:

«Škoda Fabia R5 kuulub R5 klassi autode maailma tippu. Škoda on sellesse projekti panustanud väga palju ja rallivõidud üle maailma ning maailmameistritiitlid räägivad enese eest. Rally Estonia on Baltikumi suurim autospordisündmus, mida jälgib kohapeal kümneid tuhandeid inimesi. Meie jaoks on väga oluline, et saame aidata kaasa Rainer Ausi ja Simo Koskineni võimalusele teha oma debüüt Škoda Fabia R5 autoga just siin. Nende varasemad saavutused on olnud Rally Estonial tugevad ja usun, et nad harjuvad autoga kiirelt ja sekkuvad kõrgete kohtade jagamisse.»

Shell Helix Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul on see väga positiivne, et hetkel autoralli MM-sarjas WRC2 klassis tipus oleva Škoda Eesti maaletoojaannab oma panuse autospordi arengusse.

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor:

«Škoda on maailma autorallis tipptegijate hulgas ja see, et Eesti Škoda maaletooja Auto 100 on otsustanud toetada Eesti sõitja startimist Shell Helix Rally Estonial on väga positiivne märk. Mul on heameel, et Rainer Aus ja Simo Koskinen on oma debüüdiks R5 autol valinud just Rally Estonia ja vaadates nende seniseid tulemusi usun, et nad suudavad tiheda konkurentsiga R5 autode klassis näidata tugevaid katseaegu.»

R5 klassis pakuvad Shell Helix Rally Estonial rahvusvahelist konkurentsi uue M-Sport meeskonna Ford Fiesta R5 autoga Teemu Suninen, Volkswagen Polo R5 autoga Oliver Solberg, Škoda Fabia R5 autodega Eerik Pietarinen ja Nikolai Grjazin ja paljud teised.





Rainer Aus (paremal) ja Simo Koskinen ning nende Škoda Fabia R5 võistlusauto FOTO: Rally Estonia