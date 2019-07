Koondise peatreeneriks määratud Voolaid: tahan jalgpallisõpradele pakkuda midagi, mis tekitab hea tunde

«See on uus ja huvitav olukord. Kaasneb ka sportlik auväärne positsioon, mille nimel peaks ja võiks kõik treenerid töötada. See ajastus minu jaoks on selgelt õige. Pean ennast piisavalt vanaks treenerina, kuid piisavalt nooreks inimesena. Tarkus kogunenud aastate jooksul, kuid säilinud tugev emotsioon, kuidas seda tööd teha,» lausus Voolaid.

«Mul on olnud siiani aega sügavuti mõelda ja tegutseda. Järjest rohkem on sees kasvanud tunne ja usk, et ma saan selle asjaga hakkama. Hakkama saamine tähendaks alagrupis viimase koha vältimine. Olen kindel, et olen võimeline koondise sinna maani viima,» lausus Voolaid.

«Peamiseks sooviks on, et Eesti koondis pakuks kogu Eesti jalgpallisõpradele midagi sellist, mis pakub hea tunde. Meis peab see veendumus endis sees olema. Kõigepealt peab veendumuse viima mängijateni. Selle elluviimise näol hakkan kõvasti vaeva nägema,» seletas voolaid.

Voolaiu näol on tegemist Eesti erinevaid noortekoondiseid juhendanud treeneriga. Lisaks U23le on ta eri aegadel juhendanud ka U21, U19, U16 ning U15 koondiseid.

Karel Voolaid töötas aastatel 1997-2008 FC Floras, kus oli muuhulgas ka esindusmeeskonna abitreener. 2009. aastal siirdus Koerust pärit juhendaja Soome kõrgliigasse TPS Turku abitreeneriks ning pärast seda tegutses Nõmme JK Kalju pea- ja abitreenerina.