Video. Wimbledonis võidukalt jätkav Kontaveit: tundsin end iga punktiga väljakul kindlamalt

«Eks algus oli ikka natuke närv sees, suur väljak ja kodupubliku vastu. Siis ma tundsin, et minu mäng läks iga geimiga paremaks. Esimesi serve oleks võinud rohkem väljakusse lüüa, aga ma tundsin, et serv paranes mängu jooksul kõige rohkem,» lausus Kontaveit.

«Mulle meeldib murul mängida, lähen iga mänguga kindlamaks, saan enesekindlust juurde. Sellega olen ma rahul. See on alati eriline turniir, alati on soe tunne siin mängida, see on kuidagi nagu privileeg, et siin osaleda saab,» lausus Kontaveit lõpetuseks