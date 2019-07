Rootsi laskesuusatamise endine peatreener karmist korruptsioonist: Itaalia ostis olümpiamängud

«Meil oli parem kontseptsioon: jätkusuutlikud olümpiamängud, mis oleks tulevastele korraldajatele eeskujuks. Rootsi ei ole kunagi taliolümpiamänge korraldanud, kuid Itaalia on seda teinud kaks korda. Teame, et nad on korrumpeerunud ja pankroti äärel, kuid ometi said nemad korraldusõiguse. Ma ei suuda seda mõista,» ütles Pichler. Ta lisas: «Lõuna-Itaalias ei ole keegi talispordist isegi huvitatud. Ma arvan, et Itaalia ostis olümpiamängud.»