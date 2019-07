«Powerstage»: kui keeruline oli Markko Märtinit Rally Estoniale starti meelitada?

Tänases saates on huvitavaid teemasi mitmeid ning järjest räägitakse läbi pea kõik huvitavamad teemad seoses eelseisva Rally Estoniaga.



Näiteks saab saates teada, mis asi see Promotsiooni ralli ikkagi on ja kas plaan ka sellega jätkata tuleval aastal? Millal sai Aava teada, Hyundai meeskonna ja Craig Breeni uudise?Kas Markko Märtin oli raske starti saada?