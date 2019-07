Hispaania väljaanne: Barcelona plaanib pööraste tehingute abil Neymari oma meeskonda saada

Hispaania väljaanne Mundo Deportivo vahendab, et Barcelonal on soov teha täiesti pöörane tehing, millega on seotud koguni neli mängijat ja mille tulemusena peaks Brasiilia jalgpallitäht Neymar taas Hispaania klubiga liituma.

Hispaania väljaande sõnul on Barcelona valmis neljast mängijast loobuma, et tuua meeskonda Neymar. Vabaneda soovitakse Philippe Coutinhost, Samuel Umtitist, Ousmane Dembelest ja Ivan Rakiticist.

Coutinho pole Barcelonas oma õiget hoogu üles saanudki ning teda on peetud üheks tõenäolisemaks lahkujaks. Samas pole ka Dembele suutnud Barcelonas lõplikult läbi lüüa, Rakitici on nüüdseks juba 31-aastane, mis tähendab, et tema parimad aastad hakkavad vaikselt läbi saama. Umtiti on hea kaitsja, kuid Barcelonal kaitsjatega probleeme pole.