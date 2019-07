Tipphetked: Kaia Kanepi kaotas Wimbledoni teises ringis Belinda Bencicile

Eesti teine reket Kanepi mängis hästi, kuid seekord oli vastane lihtsalt parem. Avasetis seisul 1:1 oli just eestlanna see, kes jõudis esimesena servimurdeni. Kahjuks murdis 22-aastane šveitslanna kohe vastu. Seisul 4:3 murdis Bencic teistkordselt Kanepi pallingu ning sellest piisas, et avasett 6:3 võita.