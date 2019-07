Koolitaja ja kogenud järelkasvukoondiste treener asub rahvusmeeskonda päästma

Koondise uuel tüürimehel on paigas kindel visioon. Ta sõnastas selle lühidalt niimoodi: «Minu peamine soov on, et Eesti koondis pakuks kogu Eesti jalgpallisõpradele midagi sellist, mis tekitab neis väga hea tunde. Kõigepealt peab olema see veendumus meis endis ja seejärel tuleb see viia mängijateni. Ja mitte ainult sportlikus plaanis, vaid ka mõtlemises.»