Üllatus! Hyundaist välja heidetud Paddon tuleb Soome MM-rallil starti M-Spordi rivistuses

Paddon on kuulund kogu oma sõitjakarjääri Hyundai ridadesse. Möödunud hooajal sõitis ta kaasa seitse MM-rallit, olles parimal juhul Austraalias koguni teine. Selleks hooajaks talle MM-sarjas kohta ei jätkunud, kuid vaatamata sellele jätkas Paddon koostööd Hyundaiga, sõites kodumaal endiselt Hyundai rallimasinaga ning võisteldes ka rallikrossis.



Ootamatult teatas Hyundai juunis, et nende meeskonnaga ühineb Soome MM-ralliks hoopis varasem Citroeni sõitja Craig Breen. Paddon väljendas oma pettumust küsides, et kas tegu on hilise aprillinaljaga. Ilmselt oli Hyundai käitumine viimane tõuge selleks, et Paddon nüüd hoopis M-Spordi ridades starti tuleb.



«Me oleme tagasi! Tuleme Soome MM-rallil Fordiga starti koos John Kennardiga. Tahame endiselt MM-sarjas sõita, ma ei soovi lihtsalt kodus istuda,» kirjutas Paddon sotsiaalmeediasse.