Prantsusmaa WRC sõitja Sebastien Loebi kaardilugeja Daniel Elena laadis eile õhtul oma Instagrami lehele pildi, kus on näha Loebi sõitmas rallimängu ning Elenat kõrval vihikuga, kuhu on tehtud märkmed. Pildi juurde on Elena kirjutanud, et mehed valmistuvad järgmiseks ralliks.