Dener Jaanimaa klubi ei saa Ukraina käsipalliliidu otsuse tõttu Euroopa tugevuselt teises võistlussarjas osaleda

Handball-planet.com vahendab, et Ukraina käsipalliliit keelas Jaanimaa klubil SEHA liigast osa võtta, sest võistluse peasponsoriks on Venemaa gaasihiid Gazprom.

«Föderatsioon ei toeta oma võistkondade mängimist Ukraina territooriumil liigas, mille peasponsoriks on Gazprom. Meie riigil on selle koha pealt kindlad seisukohad ja me seisame nende taga,» andis Ukraina käsipalliliit oma pressiteates teada.