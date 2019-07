Kodus tagasi: Lampardist sai ametlikult Chelsea peatreener

«Ma olen väga uhke, et saan Chelseasse peatreenerina naasta,» ütles Lampard. «Kõik teavad minu armastust selle klubi vastu ning kui palju meil ühist ajalugu on. Aga praegu on minu ainsaks sihiks tööle keskendumine ning järgmiseks hooajaks valmistumine,» lisas inglane.