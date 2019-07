Mainekas väljaanne: Jüri Vipsist võib uuel hooajal saada F1-sarja sõitja

Jüri Vipsil puudub küll oma karjääris suur tiitlivõit, kuid ometigi on just Vips kogunud enim superlitsentsi punkte Red Bulli noorteakadeemia sõitjatest. Superlitsentsi punkte on vaja selleks, et üldse F1-sarjas starti pääseda. Vips peab hooaja F3-sarjas lõpetama vähemalt kolmandal kohal, et saada täis vajalikud 40 punkti F1-sarja pääsemiseks.

«Kuulsa Red Bulli kujundusega Hitechi meeskonnas sõitev Vips võttis Helmut Marko silme all kodurajal etapivõidu. Viimase kahe hooajaga on Vips teinud suurepärase edasimineku, ta on selelt kolme parima sõitja hulgas, kes hetkel F3-sarjas sõidavad. Ta pole kunagi olnud sarja kiireimas meeskonnas, aga ometigi suutis ta etapivõidu võtta,» kirjutab Autosport.

«Superlitsentsi punktide tõttu võib just tema olla see, kes pääseb 2020 aastal Toro Rosso meeskonda Red Bulli juuniorprogrammist. Selleks et sinna pääseda, peab eestlane tegema aga meeletult hea hooaja teise poole, et Markole tõestada oma valmisolekut ning vajalikud punktid kätte saada,» avaldas Autosport.

Vipsi liitumine F1-sarjaga poleks tema vanuse ega positsiooni mõttes väga erakordne, ka venelane Daniil Kvjat liitus F1-sarjaga olles ise alles 19-aastane. Ka Vips on järgmise hooaja alguseks 19-aastane. Venelane Kvjat ei tulnud tol korral pingega toime. Kui Vips aga saaks aega harjuda, usub Autosport, et Eestlasest võiks saada vägagi konkurentsivõimeline sõitja ka F1-sarjas.