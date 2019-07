Ajakiri Tennis: Kaia Kanepi - nagu hea vein, mis läheb aastatega paremaks

Enne turniiri asus Kanepi maailma edetabelis 88. kohal, ent isegi välismaised eksperdid teadsid, et see on petlik – tavaliselt ei ole asetatud mängijad sugugi rõõmsad, kui loos toob neile vastaseks kogenud eestlanna. Sama pidi tundma Pariisis 18ndana asetatud sakslanna Julia Görges, kes pärast head algust kiiresti eestlanna paremust tunnistas – Kanepi võitis 7:5, 6:1. Edetabeli põhjal nii tugevat vastast Kaiale enam ei tulnudki, aga kergemaks kindlasti ei läinud.

Kaks mängu võitis Kanepi pärast avaseti kaotust. Võitlusvaim ei jätnud teda otsustaval hetkel maha. Hiinlanna Shuai Zhangi vastu mängis ta otsustavas setis turvalisena tundunud edu maha ja pinge jõudis haripunkti, kui Kanepi jäi seisul 4:4 oma pallingul 15:40 taha. Nüüd näitaski eestlanna, mis puust on ta tehtud ja võitis mängu 6:7, 6:0, 7:5. «Proovisin lõpuni mängida ja mitte alla anda. See on grand slam, siin ei saa väga emotsioonitseda. Iga punkt on oluline,» ütles Kanepi Eesti ajakirjandusele pärast mängu.

Kanepi treener Dušan Vemic ei saanud lapse sünni tõttu olla Pariisis, teda asendas Ivan Bjelica. Kuid Kanepit tundis Vemici toetust – treener andis talle kodunt igaks mänguks õpetussõnad. «Dušan vaatas mu mängu ja saatis mulle video matšpallist. Ta ütles, et on uhke minu üle ja talle tundus, et ma uskusin lõpuni, et võin võita,» rääkis Kanepi.

Viimasel aastal pole Kanepit sisuliselt mitte kunagi astunud võistlusmänguks väljakule, ilma et tal mingi koht poleks kinni teibitud. Kuid mida vaataja oma silmaga ei näe, on Kanepit häirivad kroonilised kannaprobleemid. «Kandadega tuleb mul tegeleda iga päev ja mis seisus nad on, see oleneb mängu olemusest – kate, kestus ja muud asjaolud,» ütles Kanepi ajakirjale Tennis paar nädalat pärast turniiri.