Otsus, mida ootab kogu NBA

Vabaagentide turu avanemisel võis oodata, et mitmed suured nimed vahetavad oma senise koduklubi mõne teise vastu. Nii tegi näiteks NBA üks suurimaid tegijaid Kevin Durant, kes liikus koos Kyrie Irvinguga Brooklyn Netsi, kuid Duranti vigastus ei luba neil eeldatavasti veel tuleval hooajal kõrgeimasse mängu sekkuda.

Küll otustab palju Kawhi Leonardi otsus, sest tema näitas just play-off kohtumistes, milleks ta tegelikult võimeline on ja pani suu kinni kõikidel kahtlejatel, kes ta juba peale vigastust mahakandsid. Nüüd on suure otsuse aeg.

Laual on veel kolm sihtkohta, kuhu Leonard maanduda võib. Kaks Los Angelese klubi Lakers ja Clippers ning tema senine meeskond Toronto Raptors. Neil kõigil on omad plussid ja miinused ning nende üle Leonard hetkel tõsiselt pead vaevabki.

Los Angeles Lakersil on pakkuda tõenäoliselt kõige võimsam duo, kellega Leonard kunagi koos mänginud on ja see annaks suure võimaluse tulla teist aastat järjest meistriks. Samas peab ta kuulsust ja au jagama kahe tähe LeBron Jamesi ja Anthony Davisega ning see võib olla talle isiklikus plaanis keerulise olukorraga.

Los Angeles Clippersis oleks ta seevastu ainus tähtmängija ning ta saaks nautida oma võistkonna omamist, kus tema käes oleks kõik võtmed. Tema kasutuses oleks ühtlane, kuid veel karastamata meeskond. Mõlemi California meeskonna kasuks räägib ka fakt, et Leonard on avaldanud soovi mängida just Los Angeleses.

Viimaseks on tal alati võimalus naasta oma senise võistkonna Toronto Raptorsi juurde, kus ta tänu meistritiitlile palavalt armastatud on ning Raptors saab talle pakkuda ka kõige suuremat palka, kuid miinusena oleks siiski kaugel suurtest sponsorlepingutest, mida tal Los Angeleses võimalik sõlmida oleks.