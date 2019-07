Käsipallinoored avasid U17 EMil võiduarve

Kohtadele 21.-24. peetaval turniiril on nüüd nii Austrial kui Eestil kolm silma, Belgial punkt vähem ning Suurbritannia on nulli peal. Reedel, viimasel võistluspäeval kohtub Eesti Belgiaga ning Austria brittidega. Eeldades austerlaste võitu, teavad eestlased enne avavilet täpselt kui suurelt peab Belgiat võitma, et 21. koht endale noppida.

«Üldiselt on see turniir väga kasulik, näeme oma taseme ära ja teame, mille kallal tööd teha. Jõusaalitrenne ja jooksukilomeetreid peame kõvasti koguma, siis oleme järgmise aasta U18 EM-il kindlasti paremad. Mängukiirus on siin hoopis teine kui Eestis, aga meie tiimi positiivseim omadus on võitlusvaim – meie anna kunagi alla,» kinnitas seni turniiril 24 väravat visanud Seermann.