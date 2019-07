Hollandi jalgpallitäht lõpetas karjääri

Robben sõnas meediale: «Nagu te kõik teate, võtsin ma aja peale viimast kohtumist Bayerni särgis, et teha otsus oma tuleviku kohta. Ma olen otsustanud lõpetada oma jalgpalluri karjäär. See on kahtlemata raskeim otsus, mida ma olen pidanud oma karjääri jooksul tegema. Otsus, kus süda ütles üht, kuid pea rääkis vastupidist.»