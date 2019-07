PSG hankis keskväljale kogenud hispaanlase

29-aastane Hispaania koondislane hakkab teenima ligi 220 000 eurot nädalas ning asub kandma särki numbriga 21. Ta oli väga rõõmus oma ülemineku üle ning sõnas: «Pariis on maailma ilusaim linn. Ma luban, et toon meeskonda töökust, professionaalsust ning kirge jalgpalli vastu. Viimaseks ma parandan oma prantsuse keele oskust, kuna see on minu jaoks tähtis ja sedasi on parem meeskonnaga suhelda.»