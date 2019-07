Kas liigne enesekindlus saab USA-le saatuslikuks?

Maailmameistrit on naiste jalgpallis välja selgitatud alates 1991. aastast. Kõigi aegade edukaim naiskond USA pole eelneva seitsme turniiri jooksul kordagi medalita jäänud ega jää ka sel korral. Lisaks 1991., 1999. ja 2015. aasta MM-tiitlitele on USA-l üks hõbemedal ja kolm pronksmedalit.

On selge, et pea kolm kümnendit naiste jalgpalli domineerinud USA on finaalis Hollandi vastu favoriit. Neil on paremad mängijad ning suuremad jalgpallitraditsioonid. Võrdluseks: kui ameeriklannad on professionaalset liigajalgpalli mänginud alates 2000. aastast, siis Hollandis loodi naistele liiga seitse aastat hiljem.