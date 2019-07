Quintana: Froome'i puudumine teeb tuuri palju avatumaks

Quintana on viimastel Tour de France’idel mänginud Froome’i järel teist viiulit, kuid Ineose meeskonna liider peab vigastuse tõttu see aasta tuuri vahele jätma. Teadupärast juhtus rattatähel eelmine kuu tõsine õnnetus, mille tõttu mees üle nädala haiglas pidi veetma.

«See in natuke eriline, teistsugune ja palju avatum tuur see aasta,» rääkis Quintana, kes tunnistas, et tal on briti ratturiga sõbralik rivaliteet.