Motolegend: Rossil ei ole enam seda kiirust, mis rivaalidel

Agostini, kes võitis mootorratastel 15 tiitlit vahemikus 1966-1975, millest 8 sai ta 500cc klassis, on endiselt mootorrattaspordi tippklassi edukaim sõitja.

Itaalia ajalehele Quotidiani Nazionale antud intervjuus küsiti 77-aastaselt Agostinilt arvamust Rossi kohta, kelle seitse Moto GP tiitlit on vaid üks vähem kui Agostinil.

Rossi on olnud viimasel ajal väga halvas vormis, katkestades viimased kolm sõitu ning sai oma viimase võidu 2017. aasta juunis Assenis.

Agostini usub, et 40-aastane Rossi on lõpuks hakanud oma noorematele rivaalidele alla jääma.

«Valentino teeb, mis ta suudab. Aga ta ei suuda enam sammu pidada ning see tekitab probleeme,» ütles Agostini.

«Vale teeb väga palju, aga aastad mööduvad. Kõigi jaoks. Need möödusid nii Maradona, Muhammad Ali kui ka Eddy Merckxi jaoks. Need möödusid ka minu jaoks, muidu ma võistleks ikka veel,» tõdes motolegend.

«Aastad lähevad ja ühel hetkel sa mõistad seda ning hakkad mõtlema. Me kõik tahame, et ta oleks tipus tagasi, et ta oleks number üks. Aga ma arvan, et on väga selge kõigile, et tema vastased on palju tugevamad.

„Valentinol on lõbus ja ta tahab endiselt sõita. Valentino tahab olla selles karusellis ja isegi kui ta saab neljanda, viienda koha ja ei võida, naudib ennast,» seletas vanameister, miks Rossi ikka veel võidu sõidab.

«Talle meeldib võistlemine ja tänu sellele suudab ta vastamisi seista ka selliste raskete hetkedega.»

Aga Agostini usub, et Rossil on veel piisavalt klassi, et halb vorm ümber pöörata.

Valentino on sõitnud ja võitnud terve elu. Tal on unikaalsed kogemused,» lisas endine motosportlane.