Eesti jalgpallikohtunik valiti Euroopa 74 parema hulka

UEFA jagab kohtunikud taseme järgi nelja kategooriasse, millest kõrgeimas ehk eliitgrupis on 26 ning sellele järgnevas esimeses grupis 48 õigusemõistjat. Varasemalt on Eesti kohtunikud kahel korral nii kõrgel tasemel kaasa löönud, Tohveri jaoks on tõus esmakordne.

Ühelt poolt on tegu suure tunnustusega, aga eelkõige võimalusega teha senisest veelgi professionaalsemal tasemel tööd, sest just eliit- ja esimesest grupist valib UEFA välja kohtunikud kõige olulisematele ja keerulisematele mängudele.

«Eliit- ja esimese grupi kohtunikud on need, kes saavad regulaarselt kõrgel tasemel koolitust. Kristo saab võimaluse õppida koos oma ala maailma tippudega ja õppida ka nendelt. Loomulikult ei tähenda see automaatselt kõrgemal tasemel määramisi, küll aga loob selleks võimaluse, sest just nende 74 kohtuniku seast valitakse need, kes teenindavad Meistrite liiga ja Euroopa liiga alagrupiturniire ning olulisemaid koondiste mänge,» selgitas Eesti Jalgpalli Liidu peakohtunik Uno Tutk.