Alonso võib järgmine hooaeg naasta F1-sarja

«On arvamus, et tegu on Mercedese sõitjaga, nii et võib-olla me peame tegema asja selgitama ja lubama tal jätkata oma karjääri nii, et see austaks Mercedese investeeringuid ning toetust temasse. Samas ei taha me tema ees uksi sulgeda,» kinnitas Wolff, et Oconil võib tulevikus Mercedeses kohta olla.