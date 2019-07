Premium liigas algab 3. ring, keskses kohtumises vastamisi Levadia ja Flora

Homme kell 16 lähevad aga A. Le Coq Arenal vastamisi senise hooaja kaks parimat - 46 punktiga liider FC Flora ning nende lähim jälitaja, 44 punkti peal olev FCI Levadia. Sel hooajal on mõlemad tiimid omavahelistest kohtumistest kirja saanud ühe võidu ning praegune tabeliseis tähendab, et laupäevase derbi võitja on 19. vooru järel ka liider. Kaalul on seega palju ning 106. Tallinna derbi lõpplahendus on selge laupäeva õhtupoolikuks.