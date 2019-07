Manchester United sõlmis lepingu kahe noormängijaga

Pereira jooksis eelmine hooaeg Unitedi eest platsile 22 korda ning on tänulik peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeri poolt näidatud usule temasse.

«Ma olen veetnud Manchesteris nii kaua aega, et ma pean seda klubi ja linna enda koduks ning ma olen äärmiselt õnnelik, et saan karjääri just siin jätkata,» sõnas Pereira pärast uue lepingu sõlmimist.