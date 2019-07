MotoGP mootorrattur murdis treeningul sääreluu

Crutchlow oli parajasti jalgrattaga trenni tegemas, kui tundis, et sadulakõrgus ei ole päris õige. Ta peatus ning hakkas ratta sadulat sättima, kuid paraku libises killustikul ning kukkus parema jala põlvega kõvasti vastu maad.

Crutchlow kommenteeris olukorda portaalile Motorsport.com järgmiselt: «Ma sõitsin kodu poole, mul oli ainult ligi 30 kilomeetrit veel sõita. Ma tulin rattalt maha, et oma sadula kõrgust kontrollida ning peatusin kruusateel. Ma murdsin oma sääreluu ülemise osa ning tundub, et põlve eesmine ristatiside on samuti puru.»