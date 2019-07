Tour de France'i võistlejatest edukaim rattur on nõus nii mõndagi ohverdama

«Ma kardan seda, et kui ma sõidan üldarvestuse kõrge koha peale, on mul alguses okei, kuid vajuksin kolmanda nädala paiku ära. Mul võib üldarvestuses normaalselt minna, kuid siis ei suuda ma etappi võita. Vahepeal on parem keskenduda ühele asjale. Tour de France'i etapivõit on suur asi, eriti kui suudaks lausa kaks või kolm noppida,» lausus Nibali.