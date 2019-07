Baltimaade purjetajad valmistuvad regattide vormeliks

Ocean Race 2020 regatil osalemiseks moodustatud Team Baltic võib tuua Läänemere idakaldale ühe maailma suurema purjetamissündmuse. Sarnaselt F1 autoga on võistlusjaht Volvo Ocean 65 liiklusvahend, mille ohjamiseks on vaja palju rohkem teadmisi ja oskusi, kui tavalise juhiloa saamiseks vajalikel kursustel õpetatakse. Lihtinimese šanss sellise sõiduki rooli sattuda on väiksem kui lotovõidu võimalus, ometi on mõlemal spordialal sadu miljoneid fänne. Riigid ja linnad konkureerivad õiguse pärast mõnd võistlusetappi oma sadamas vastu võtta ja noored unistavad võiduka roolimehe karjäärist. Sel nädalal allkirjastasid kolme Balti riigi purjetamisorganisatsioonid memorandumi, millega alustatakse ettevalmistusi osalemaks ühismeeskonnaga 2021. aasta ümberilmapurjetamise regatil Ocean Race.