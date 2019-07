Näljased eestlased Prantsusmaa velotuuril

Taaramäe on sel hooajal keskendunud vaid ühele eesmärgile. Ta tahab Prantsusmaa velotuurilt lahkuda etapivõiduga. Jalgrattatreener ja -ekspert Rene Mandri kinnitab eelnevat: «Tema treeningehitus ja ettevalmistus on paika pandud eesmärgiga särada ühel mägietapil ja püüda võitu. Temas on see potentsiaal olemas ja ta läheb seda kaarti mängima.»