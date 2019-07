Eesti on pärast viit ala mitmevõistluse võistkondlikul EMil esikohal

Meeste kümnevõistluses on praeguseks peetud kolm ala. Individuaalses arvestuses hoiab esikohta Jorge Urena 2468 punktiga. Eestlastest on parim seni Kristjan Rosenberg, kes on teisel kohal 2452 punktiga. Janek Õiglane hoiab viiendat kohta 2412 punkiga, Maicel Uibo on 11 2357 punktiga. ja Risto Lillemets 19. kohal 2195 punktiga.

Naiste seitsmevõistlustes on pärast kahte ala liider hollandlanna Marijke Esselink 1937 punktiga. Eesti parimana on Grit Šadeiko seitsmes 1853 punktiga. Mari Klaup-McColl on üheksas 1833 punktiga, Kristella Jurkatamm on 20. 1679 punktiga ning Hanna-Mai Vaikla on 1614 punktiga 30.