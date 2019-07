Manuel Neuer kaalub tõsiselt Bayernist lahkumist

Portaal Goal.com vahendab, et Neueri agendi Thomas Krothi sõnul tunneb Neuer, et Bayerni meeskond ei ole enam piisavalt tugev ega ambitsioonikas.

Nüüd juba kaheksa aastat Bayerni ridades mänginud Neuer kardab, et klubi on rivaalidest juba liiga palju maha jäänud ning on valmis klubi vahetama, et uuesti UEFA Meistrite Liiga võita.