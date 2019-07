Megan Rapinoe peab FIFA käitumist lugupidamatuks

Sky News andmetel kritiseeris Rapinoe naiste jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldust – täpsemalt seda, et kolm rahvusvahelist mängu on ajastatud samale päevale ning see on nende suhtes väga lugupidamatu. Veel toimuvad lisaks naiste MM-i finaalmängule ka Copa America ja Gold Cupi mängud.

Rapinoe: «See on väga halb ajastamine, kas te ei tunne, et see on lugupidamatu? Ma ei tea kuidas see juhtuda sai ja ma kuulsin, et nad lihtsalt ei mõelnud sellele, mis ongi tegelikult probleem. Kui MM nii pikalt ette planeeritakse, siis on see lausa uskumatu. Me ei tunne, et FIFA austaks meid samamoodi, nagu mehi.»