Eesti tippujuja pääses Floridas napilt gaasiplahvatusest

Avemereujumisega tegelev Liivand oli suundumas enne järgmise nädala reedel Lõuna-Koreas Gwangjus algavat MMi ujulasse võistlusvormile viimast lihvi andma, kui otsustas autoga trenni sõites, et keerab enne poodi ja ostab sealt kaasa pudelivett.

«Siis käis nagu maavärin,» kirjeldas Liivand Postimehele. «Algul mõtlesin, et kuidas küll siin on maavärin. Siis nägin tuletõrje autot.»

Floridas ujumistreenerina tegutsev Liivand, kes võistleb Gwangjus MMil 5 ja 10 kilomeetri avamereujumises, läks eile basseini treenima seetõttu, et väljas marutas äike. LA Fitness on ainuke ujula Plantationi väikelinnas, mis asub USA ühe olulisema ujumiskeskuse, Fort Lauderdale’i külje all.