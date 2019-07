Michelle Obama jagas täna oma Twitteri kontol Wimbledoni videot ning lisas omapoolse kommentaari «Coco on suurepärane!» CNN vahendab, kuidas Gauff säutsule reageeris: «Ma olin väga elevil. Ta on üks mu eeskujusid, seega on lihtsalt lahe teada, et ta teab, et ma eksisteerin.»