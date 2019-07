Copa America korraldajad: Messi väljaütlemised pole vastuvõetavad

Lõuna-Ameerika Jalgpalli Konföderatsioon leiab aga, et Messi sõnavõtud ei ole sugugi viisakad: «Elementaarne osa ausast mängust on tulemustega nõustuda ning mängu austada. See ei ole vastuvõetav, et 12 võistkonna osalusel võrdselt toimuv turniir saab süüdistusi selle õigluse üle.»