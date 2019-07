​Ootamatu paduvihm lõpetas Pärnu motokrossi teise päeva enne kaht viimast põhisõitu

Külgvankritel asusid sõidu alguses kohe etteotsa venelane Igor Rodionov ja eestlane Maurice Lina (Zabel, Sõmerpalu MK), kelle taga käis tihe rebimine mitme meeskonna vahel. Tänu sellele said Rodionov/ Lina rahus teistelt eest sõita ning sõidu esimestena lõpetada. Alguses sõitsid teisena lätlane Janis Daiders/ Tanel Kõiv (Zabel), kuid nende tsikli mootoril hakkas sissepritsesüsteem tõrkuma ning nad langesid konkurentsist ja said kirja lõpuks 14. koha. Seejärel asusid teisele kohale lätlased Maris Rupeiks/ Kaspars Liepinš (WSP), kuid neid jälitasid Gert Gordejev/ Keit Kivaste (Husqvarna, RedMoto Racing), kes lõpuks ka oma tahtmise said ja ise teisena lõpetasid. Kuna selle klassi teine sõit jäi ka ära, siis oli Pärnu esikolmik Rodionov/ Lina, Gordejev/ Kivaste ja Rupeiks/ Liepinš. Meistrivõistluste liidritena jätkavad Daiders/ Kõiv. Pärnus osales ka tänavune motomiss Katrin Põldma (KTM, MK D ja T), kes kihutas koos Patrick Põldmaga vapralt terve sõidu ning hoolimata ühest kummuli käimisest lõpetasid sõidu 19 tiimi seas 12. kohal.