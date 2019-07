Inglismaa esiliiga mängija kavatseb kapist välja tulla

Tegu on erilise sündmusega, kuna hetkel pole Inglismaal avalikult homoseksuaalset professionaalset jalgpalluri, vahendab Independent.

«Gei jalgpalluri» Twitteri kontol on üle 6500 jälgija ning tegu on väidetavalt Inglismaa jalgpalli esiliiga palliva U23 mängijaga.

Kontolt laeti üles postitus, millest on võimalik välja lugeda, et mängija idenditeet avalikustakse, kui mees on end valmis tutvustama.