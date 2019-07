Takamoto Katsuta, kahekordne WRC 2 etapivõitja, naaseb Eestisse uue Ford Fiesta R5 autoga

Kahekordse WRC 2 etapivõitja Katsuta meeskonnaks on Tommi Mäkinen Racing ja Ford Fiesta R5 on ette valmistatud Markko Märtini meeskonna MM-Motorsport poolt. Katsutale on see teine kord osaleda Rally Estonial ja esimesest korrast õppis ta palju.

«See on minu teine start Rally Estonial. Esimene kord on mulle hästi meelde jäänud, olin oma karjääri alguses ja tahtsin alati igalt katselt võtta maksimumi. Peale kahte väljasõitu ja katkestamist sain aru, et midagi tuleb muuta. Nüüd ootan taas suure huviga, et nendel katsetel sõita ja see on meile heaks testiks enne Soome MM-rallit. R5 klassi konkurents on tugev ja tuleb põnev heitlus. Samuti ootan huviga, et teada saada, milleks on võimeline uus Ford Fiesta R5. Eestisse on hea tagasi tulla, olen suur Eesti fänn, sest siit on pärit Ott Tänak ja Markko Märtin, kes on olnud olulisel kohal minu karjääris.»