Tanel Kurbas jätkab BC Kalev/Cramos järgmised kaks hooaega

Mullu poole hooaja pealt Cramoga liitunud pikaaegne Eesti koondislane tõdes, et teda peibutas klubisse jääma VTB Ühisliiga kõrge tase, Cramo hea asjaajamine ning juba paika loksunud elukorraldus.

«Eestist oli veidi kompamist, aga välismaalt otseselt ühtegi head varianti ei tulnud,» kommenteeris Kurbas. «Cramoga läksid asjad minu poolt üsnagi lihtsalt, kuna tase on kõrge ja kogu meeskonna asjaajamine mulle sobis. Lisaks veel, et laps käib lasteaias ja naine käib tööl ning Tallinn sobis seetõttu väga hästi. Meeldis ka lepingu pikkus, sest nüüd on kaks aastat kindel värk.»